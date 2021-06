Representantes de secretarias municipais foram até o local e estabeleceram ações a ser realizadas Divulgação/Prefeitura do Rio

01/06/2021

Rio - O programa Favela com Dignidade vai passar a ser realizado na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Após uma vistoria ao local, coordenada pela Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), diversos órgãos públicos e secretarias municipais estabeleceram ações a serem realizadas na região. Os projetos Turistando com a Comunidade e Recicla Comunidade serão implantados.



Moradores e lideranças comunitárias reivindicaram a recuperação dos principais serviços feitos pelas gestões anteriores à do prefeito Eduardo Paes. Entre eles estão a limpeza das margens e desassoreamento do rio Faria Timbó, a continuidade da horta comunitária, a maior da América Latina, e a conservação das quadras esportivas conhecidas como Campo Society e Coréia.



O Turistando com a comunidade pretende proporcionar aos moradores das favelas conhecer a cidade onde mora. Já o Recicla Comunidade tem como objetivo transformar lixo em dinheiro, reforçando a renda da população por meio da inclusão social e da cadeia produtiva da reciclagem.



A vistoria contou com a participação das secretarias do Governo e Integridade, Meio Ambiente, Ordem Pública, Saúde, Educação, Conservação, Esportes, Trabalho e Renda, Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Turismo, Política e Promoção das Mulheres, Juventude, Defesa Civil, Habitação, Transportes, além da Comlurb, RioSaúde, CET-Rio, Coordenadoria Geral de Relações Internacionais, Fundação Planetário e subprefeitura da Zona Norte.



"O Favela com Dignidade veio para dar voz e vez às favelas de forma participativa e fazer chegar, unida com os demais órgãos públicos, os principais serviços da Prefeitura à população menos favorecida. Não podemos deixar a favela invisível aos olhos do poder público", declarou a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha.