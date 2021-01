Daiana Ferreira, fundadora do projeto social Ballet Manguinhos Reprodução / Facebook

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:54

Rio - A fundadora do projeto social Ballet Manguinhos, Daiana Ferreira, morreu nesta segunda-feira após testar positivo para a covid-19. Segundo a nota de pesar do projeto, Daiana sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Em nota, o Ballet Manguinhos relatou que o projeto era como "uma família" para Daiana. "Todos aqui sabem que o Ballet Manguinhos era como uma família para ela, e como era importante tudo que foi construído ao longo desses anos. Ela deixou um legado e uma lição para todos nós, sem dúvida. Agradecemos à todos por todas as mensagens de conforto".

O projeto oferece aulas semanais de balé clássico de graça para crianças e adolescentes de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, desde 2012. A iniciativa também conta com projeto de leitura e alfabetização.

O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, parceiro cultural do projeto social, lamentou a morte de Daiana. "Com enorme pesar, a Asfoc-SN lamenta a morte da idealizadora, criadora e diretora do Ballet Manguinhos, a bailarina, professora e coreógrafa Daiana Ferreira dos Santos".



Segundo o sindicato, o projeto "abriu portas para novas oportunidades por meio da dança clássica", com o "objetivo de atender crianças, adolescentes e jovens em um território vulnerável e cheio de desigualdades". "Parceiro cultural do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, o projeto foi agraciado pela Asfoc-SN com o Prêmio Sergio Arouca de Saúde e Cidadania, em 2017. Neste momento de muita tristeza, o Sindicato se solidariza com familiares, amigos e alunos", lamentaram.

A deputada estadual do Rio, Renata Souza (Psol) lamentou a morte de Daiana, nas redes sociais. "Muita tristeza! Lamento profundamente a morte da professora, bailarina e coreógrafa Daiana Ferreira dos Santos, diretora e fundadora do Ballet Manguinhos, vítima da COVID-19.

Meus sentimentos a todos familiares, amigos e aqueles que passaram pelo projeto e tiveram suas vidas encantadas pela dança e pelo trabalho de Daiana", escreveu.