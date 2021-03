(Arquivo) Operação policial no Morro da Providência, na região central da cidade Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio - A Polícia Militar esteve no Morro da Providência, no Centro do Rio, na manhã desta segunda-feira. Tiros foram registrados. Por questão de segurança, as linhas 1 e 2 foram parcialmente interrompidas às 6h30. A operação completa até Praia Formosa foi retomada nos dois trechos por volta das 8h45.

Confira a circulação do VLT:



L1: Parada dos Navios x Santos Dumont

L2: Central x Praça XV

L3: Central x Santos Dumont (normal)

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na manhã desta segunda-feira, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência realizavam policiamento quando criminosos armados atiraram contra os policiais no interior da comunidade. Houve confronto e os marginais fugiram. Não houve feridos e ninguém foi preso. O Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) e policiais de outras UPPs da região foram acionados para reforçar o policiamento na comunidade.

Uma ação da Polícia Federal (PF) com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência prendeu o traficante Léo da Providência , na tarde de sábado. O criminoso, que estava foragido desde 2019, foi encontrado no Morro do Pinto, no Santo Cristo. Ele é apontado como segurança pessoal do chefe do tráfico de drogas da comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Federal, o criminoso também atuava como gerente do tráfico local e em ações de roubo de carga na BR-101.O preso foi encaminhado para a Superintendência Regional da PF, onde foi lavrada certidão de ocorrência de recaptura de criminoso e, posteriormente, será reencaminhado ao sistema prisional.