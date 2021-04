Rio de Janeiro

Justiça retira profissionais da Educação do grupo prioritário de vacinação e limita a de agentes de Segurança Pública

Tribunal de Justiça determinou que o Governo do Estado apresente um cronograma que estabeleça as ordens de preferência das categorias para que sejam vacinadas em conjunto com os grupos prioritários

Publicado 06/04/2021