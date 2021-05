Chefe da quadrilha é ex-soldado do 21º Grupo de Artilharia do Exército Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:09 | Atualizado 11/05/2021 15:01

Rio - Uma quadrilha especializada em roubos de cargas foi presa nesta terça-feira (11), no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da 73ª DP (Neves) e de militares do Comando de Polícia Pacificadora.



Os criminosos atuavam nas cidades de Niterói e São Gonçalo, também na Região Metropolitana, e também são responsáveis por roubos de cargas em Maricá e Itaboraí, na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, o grupo seguia para mais um roubo, no Fonseca, quando foi interceptado pelos agentes.



Os agentes abordaram a quadrilha, que não reagiu. Os criminosos foram detidos e com eles a polícia apreendeu duas pistolas, um revólver, drogas, um bloqueador de sinais, além de um veículo sob suspeita de ter sido clonado. Os bandidos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.



Os integrantes do grupo criminoso são da comunidade Brasília, em Niterói. Entre os presos, está Lucas Rodrigues Deolindo Barroso, conhecido como 'Soldado'. Ele é o chefe do roubo de cargas no local e foi o responsável pelo crime que seria praticado nesta terça-feira. Nas redes sociais, 'Soldado' exibia seu fuzil de porte.

Nas redes sociais, "Soldado" exibia seu fuzil de porte Divulgação

Lucas é ex-soldado do 21º Grupo de Artilharia do Exército e foi cooptado pelo tráfico, por conta de seu treinamento e conhecimento de táticas militares. Os outros presos são Rodrigo de Souza da Silva, conhecido como 'RD', e Vitor Immanuel de Oliveira Pereira, o 'Padeirinho'. Os dois já tinham passagem pela polícia por crimes da lei de drogas.

A quadrilha vai responder por associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e ainda receptação dos veículos caso a perícia confirme os sinais de adulteração e delito anterior. A DRFC pede ajuda da população no combate ao crime e disponibiliza o número do seu Disque Denúncia (2202-0510) para quem deseja passar informações à polícia. A especializada reforça que as informações são sigilosas.

Polícia prende quadrilha especializada em roubos de cargas na Região Metropolitana do Rio.#ODia pic.twitter.com/qgbV08TQBM — Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2021

Grupo seguia para mais um roubo, no Fonseca, quando foi interceptado pelos agentes.#ODia pic.twitter.com/2cf34wef1W — Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2021