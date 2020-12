Helicóptero da PRF em ação na Washington Luiz Divulgação

Publicado 14/12/2020 11:37

Rio – Uma tentativa de roubo de carga terminou em tiroteio, na manhã desta segunda-feira (14), na Rodovia Washington Luiz, na altura do bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dois criminosos foram baleados. Um deles não resistiu e morreu no local.



Segundo informações, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma van que estaria sendo usada pelos assaltantes.



Dois bandidos que estavam dentro do veículo trocaram tiros com os policiais e acabaram atingidos. Os agentes localizaram outros dois suspeitos que estavam em uma moto e realizaram a prisão na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais apreenderam as armas usadas por eles.



De acordo com a polícia, o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Os criminosos são oriundos do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.



"Os agentes ainda prenderam dois integrantes dessa quadrilha na Via Dutra. Eles estavam olhando caminhões para passar informações. Esta força-tarefa da Polícia Civil é muito importante, pois vem reprimindo e investigando uma das principais quadrilhas de roubo de cargas e a estabelecimentos comerciais e que já causou homicídios ", disse o delegado Vinícius Domingos, da DRFC.



Por conta da ação policial, um helicóptero da PRF realizou um sobrevoo na região. A aeronave, segundo a policial, auxiliou na identificação dos presos.



O trânsito ficou interditado por alguns minutos, sendo liberado logo depois.