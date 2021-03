Por O Dia

Publicado 08/03/2021 14:08 | Atualizado 08/03/2021 14:17

Rio - Dois criminosos, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), morreram durante um confronto com a Polícia Civil na manhã desta segunda-feira no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. A operação foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Delegacia de Repressão a Roubos de Carga (DRFC).Na mesma ação, um terceiro integrante da quadrilha foi preso. Foram apreendidos também um fuzil, uma pistola, uma granada e um veículo roubado, modelo Renagade, usado pelos criminosos.Informações iniciais apontam que a quadrilha seria do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e praticava constantes assaltos na rodovia.Em janeiro deste ano, dois caminhões frigoríficos foram roubados na mesma região e levados para dentro da comunidade do Complexo do Salgueiro, um pelos criminosos e outro pelos funcionários que foram feitos reféns durante duas horas. Na ocasião, ninguém foi preso.