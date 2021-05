Especial ’BBB Dia 101’ vai ao ar neste sábado Globo/João Cotta

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 07/05/2021 16:41

Rio - Depois de um começo conturbado, cheio de conflitos e brigas, o "BBB 21" fez jus ao título de "Big dos Bigs" e se transformou em uma edição histórica do reality show. Prova disso é que, pela primeira vez na história dos programa, os brothers e sisters vão se reencontrar dentro da casa para colocar tudo o que aconteceu em pratos limpos. O especial "BBB Dia 101" vai ao ar na noite deste sábado, após o "Vai que Cola", na TV Globo, e promete mostrar muitas "cachorradas" e também emocionar com reconciliações entre os participantes.

O apresentador Tiago Leifert faz sua última entrada, nesta temporada, no telão da casa para conversar com os brothers e relembrar episódios hilários que viraram meme nas redes sociais, os 'shipps' e os trejeitos de cada participante. Segundo o próprio Tiago contou nas redes sociais, ninguém "pipocou".

"Foi o momento de reunir toda a galera, para eles poderem conversar, aparar as arestas que estavam faltando, reunir todo mundo na sala - menos o 'Microbiano', que está no 'No Limite'. Eles puderam falar tudo que estavam sentindo, olhando para trás, revendo o programa. E, mais uma vez, o apresentador passou a maior vergonha, chorei pra caramba. Eles achando que eu estava fingindo, mas eu estava chorando, real, mesmo".

Expectativa

Mas e a lavação de roupa suja? A expectativa do público é ver como estão os envolvidos nas grandes tretas da edição. Durante o reality show, Sarah fez críticas a Juliette, o que causou o rompimento do amado G3. Quando foi eliminada, a brasiliense chegou a dizer que gostaria de conversar com a paraibana. Juliette, no entanto, se recusou recentemente a mandar um beijo para o fã-clube "Sariette", junção dos nomes das duas. "Não consigo", disse a campeã do "BBB 21" em vídeo que viralizou nas redes sociais.

Outro reencontro esperado pelos telespectadores é o de Carla Diaz com Arthur Picoli, de Conduru. A atriz saiu do reality show apaixonada, mas se decepcionou ao finalmente ver vídeos não muito favoráveis do crossfiteiro. Nas redes sociais, Carla Diaz chegou a pedir "respeito" e que parassem de perguntar a ela sobre o futuro do relacionamento. "Essa história não me pertence mais", disse na ocasião.

Um dos momentos mais marcantes do "BBB" foi o conflito de Karol Conká com Lucas Penteado. A rapper bateu recorde de rejeição, com 99,1% dos votos, por conta da forma como tratou o ator no reality show. Fora da casa, Lucas não aceitou participar do documentário "A Vida Depois do Tombo", lançado no Globoplay. Mas os dois já estão em paz e, inclusive, se abraçaram no especial.

Big dos Bigs

Segunda edição do "Big Brother Brasil" que contou com a mistura entre participantes famosos e anônimos, o "BBB 21" bateu grandes recordes. A final do "Big dos Bigs", que consagrou Juliette campeã, bateu 34,1 pontos e teve a melhor média no Painel Nacional de Televisão (PNT) em 11 anos, desde 2010.

Ao longo dos 100 dias de programa, o "BBB 21" foi assistido por, em média, 40 milhões de pessoas por dia. No PNT, a média de audiência da temporada ficou em 27,3 pontos. Esta foi a melhor audiência em 9 anos, desde 2012. O share, número de aparelhos que estavam ligados na hora do programa, ficou em 51,3%, o melhor desde 2010.

Fiuk fala sobre crise financeira: 'Ficou um pouco over'

Em entrevista coletiva logo após a final do "BBB 21", Fiuk falou sobre a polêmica envolvendo sua situação financeira. O cantor disse durante o reality show que precisou vender carro, notebook e guitarra por conta da pandemia.

"Ali a emoção é muito grande. A pandemia foi muito complicada para a classe artística. Não tenho vergonha. Eu vivo de eventos desde os 16 anos. Passei por um momento difícil como tantas pessoas da minha classe passaram. Quando você olha o prêmio... ali ficou um pouco 'over'. Como eu estava me expondo, confesso que me emocionei ali na hora".

Fiuk também negou ganhar mesada do pai, o cantor Fábio Jr. "Meu pai não me dá mesada. Sou emancipado desde os 16 anos. Meus pais me educaram muito bem desde criança. Ele não me dá mesada desde os 16 anos. Atualmente, moro com ele mas não sei como vai ser. Depende do trabalho".

Camilla de Lucas descarta conversa com Karol Conká

Uma das brigas mais comentadas do "BBB 21" foi o desentendimento entre Camilla de Lucas e Karol Conká. A vice-campeã do reality show não pretende conversar com a rapper fora da casa, já que acredita que tudo que tinham para dizer foi dito no programa.

"Acho que o que eu tinha para conversar com ela, eu conversei lá dentro. No dia da eliminação dela, eu conversei com ela. Na final, ela olhou no meu olho e a gente viu que já foi", disse Camilla em entrevista coletiva após a grande final.

"A minha questão com o Lucas Penteado eu quero resolver, quero conversar mais para saber como ele está. Quando ele quis sair, eu segurei na mão dele, me preocupei. Antes de sair, ele disse que gostava de mim. Com a Karol, pra mim já foi, está resolvido, não tem mais o que conversar não".