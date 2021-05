Viih Tube e Juliette - BBB Reprodução

Rio - Depois de ser eliminada com rejeição do 'BBB 21' e ver a percepção do público sobre seu jogo no reality, Viih Tube prometeu que, ao reencontrar Juliette, pediria desculpas à amiga. Dito e feito. Em seu Instagram Viih foi perguntada sobre a relação com a campeã do reality, disse que as duas já conversaram e revelou como está a situação entre as duas.

"Já sim, só nós duas, sem ninguém interferindo, sem câmeras, falei o que estava sentindo e ela também, pedi perdão por não ter sido a amiga que ela merecia e precisava lá dentro, ela me perdoou. Estamos bem, e nada mais importa pra mim além disso! Podem falar o que for, o que ela sente e acha que me importa! E é como ela disse, tenho muito o que aprender ainda com a vida, e com certeza ela será inesquecível na minha vida e na minha mente, porque com ela aprendi muito depois de tudo isso, de como acreditar nas pessoas, de como levar a vida da melhor forma, me ensinou muita coisa que nunca mais vou esquecer", disse a youtuber que também quis dar o assunto por encerrado.



"Tinha só perguntas como essa e se eu não respondo falam que tô evitando, respondi e não falarei mais sobre o assunto, não porque estou evitando, mas porque não tem necessidade mais de falar disso, não preciso dar satisfação pra ninguém além dela e depois eu fico como a biscoiteiro porque já conheço a internet rs", escreveu Viih.