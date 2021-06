Búzios - Imagens de internet

Publicado 02/06/2021 22:28

Rio - A Prefeitura de Búzios anunciou, nesta quarta-feira, que as barreiras sanitárias serão reforçadas no feriado de Corpus Christi. De acordo com o município da Região dos Lagos, equipes do Grupo Integrado de Fiscalização (GIF) irão atuar de forma mais rígida nas estradas.

Apenas moradores de Búzios com comprovante de residência ou trabalhadores do município que apresentem documentação do empregador poderão entrar livremente. Turistas poderão ir até a cidade ao apresentar um QRcode da pousada que irá se hospedar.

A prefeitura informou, ainda, que operações de fiscalização serão feitas em bares e restaurantes, além de pousadas e hotéis durante o feriado. As ações tem o objetivo de manter as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus.