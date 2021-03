Aulas da rede estadual terão horário alternativo Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 09:03 | Atualizado 01/03/2021 10:17

Rio - As atividades escolares da rede estadual de ensino são retomadas presencialmente, nesta segunda-feira, por cerca de 70 mil estudantes, algo em torno de 10% do total matriculado. Neste primeiro momento, as aulas vão acontecer de maneira híbrida, com parte on-line e presencial.

De acordo com o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, os alunos que voltarão para a sala de aula nesta segunda são os que vivem em situação vulnerável e não têm acesso à internet.

Na última sexta-feira, Comte havia anunciado que as aulas presenciais funcionarão em um turno único para evitar a aglomeração de professores e alunos no transporte público. O horário das aulas será de 10h às 15h.

Um esquema de revezamento também será estabelecido para impedir a aglomeração dentro das salas de aula. Os estudantes vão poder usar a internet das escolas para acessar o material disponibilizado na rede pela Secretaria Estadual de Educação.

"Temos dois grandes objetivos nesse reinício. O primeiro é tentar diminuir o déficit de aprendizagem do ano de 2020. Qualquer que tenha sido o desempenho no ensino remoto, este não substitui integralmente a mediação presencial do professor na educação básica. O segundo ponto é a questão sócio-emocional. Não podemos perder o foco de que muitos desses meninos passaram a ter consequências na sua vida emocional", disse Comte Bittencourt, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

Por conta dessa situação, durante o mês de fevereiro, a secretaria fez uma avaliação sócio-emocional em escala, com participação de 75% dos alunos por meio do preenchimento de questionário.



Uma das principais dúvidas que os pais enfrentam sobre o retorno das aulas presenciais é como será feito o controle dos protocolos de segurança dentro das escolas. O secretário explicou que as aulas poderão voltar a ser totalmente remotas caso haja um aumento dos casos de Covid-19 no estado.

"As escolas do estado estão com os protocolos todos adotados desde o início de novembro do ano passado quando retornamos com a tentativa da terminalidade do 3º ano do ensino médio em função do Enem. Com relação aos protocolos internos das escolas, estão todos eles adotados. Nossas medidas foram todas tomadas em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, com as normas das orientadoras do comitê científico do Estado do Rio de Janeiro. E lembro que toda sexta-feira nós teremos uma atualização das bandeiras em cada município. Por exemplo, hoje não teremos aulas presenciais em sete municípios, porque na sexta-feira passada a secretaria de saúde comunicou que esses municípios estão com bandeira vermelha. Se em São Paulo, eles permitem que tenham aulas presenciais na bandeira vermelho, aqui no Rio estamos sendo mais cautelosos. Bandeira vermelha só ensino remoto".

Os meses de março e abril serão usados para a revisão dos conteúdos dados em 2020. O conteúdo de 2021 será apresentado a partir de maio.