Mais 23 óbitos foram confirmados nesta quarta (26); ainda há outros 87 sob investigação Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 27/05/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 23 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus (covid-19) nesta quarta-feira (26), chegando a 2.341 no total. As mortes ocorreram entre os dias 9 de junho e 18 de maio.

Durante a pandemia, São Gonçalo somou 77.982 casos confirmados, sendo 74.456 curados. No momento, existem 92 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.093 se recuperam em quarentena domiciliar.

