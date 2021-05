Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até 16h30 nos dias de semana, para que os mesmos sejam atendidos até 17h, e até 11h30 aos sábados Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 26/05/2021 20:34

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil aplica a primeira dose contra a Covid-19, nesta quinta-feira |(27), pessoas com doenças neurológicas crônicas a partir dos 18 anos de idade, com deficiência permanente de mesma idade, com comorbidades acima de 33 anos (diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, câncer e obesidade mórbida). É a vez também de munícipes comuns com mais de 60 anos, pessoas com síndrome de Down com idade mínima de 18 anos, profissionais da saúde na mesma faixa etária e trabalhadores da saúde em geral que atuam na linha de frente e de quaisquer idades. O município segue vacinando grávidas e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos, que tomarão exclusivamente a Pfizer, até sexta-feira (28).

A segunda dose da Coronavac está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose do mesmo imunizante na cidade a partir do dia 17 de abril. Podem se imunizar com a segunda dose da Astrazeneca pessoas que receberam a primeira dose da mesma marca há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para comparecerem nos dias divulgados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município. Aqueles que não o fizerem, ou o apresentarem de outra cidade, não serão imunizados.

Publicidade

Só as grávidas e puérperas têm exclusividade para tomar a Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomá-la, segundo o informe técnico do Governo do Estado, porém sem exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com a Astrazeneca. Para escolher o imunizante, o munícipe deve apresentar um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos. Os demais grupos de primeira dose serão vacinados com a Astrazeneca, já que a Coronavac está reservada para a aplicação da segunda dose. Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até 16h30 nos dias de semana, para que os mesmos sejam atendidos até 17h, e até 11h30 aos sábados.



Entende-se por doenças neurológicas crônicas as doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória; indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave e epilepsia.

São consideradas pessoas com deficiência permanente aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Este grupo inclui pessoas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; aqueles com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar ou estudar.

Publicidade

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 211.952 pessoas, sendo 27.570 trabalhadores da saúde, 132.878 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 26 pessoas com síndrome de Down, 46.752 pessoas com comorbidades, 49 grávidas, 11 puérperas, 131 pessoas com deficiência permanente e 2.737 acamados. Até as 16h desta quarta-feira (26), 122.803 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.