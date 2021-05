Policiais e guardas municipais de São Gonçalo se unem contra a pedofilia

Motoristas de caminhão que trafegavam pela ponte Rio-Niterói aceitaram convite dos policiais rodoviários para assistir à palestra 'Pedofilia é crime' Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/05/2021 19:56

SÃO GONÇALO - Com o objetivo de tentar prevenir, por meio da conscientização, a prática de um crime comum nas estradas brasileiras, a Secretaria de Ordem Pública de São Gonçalo, através da Guarda Municipal e do Programa São Gonçalo Presente, participou nesta quarta-feira (26) de uma ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no combate à pedofilia. A operação foi realizada na Ponte Rio-Niterói, visando a conscientizar os condutores que trafegavam pela via.

Os agentes abordaram cerca de 30 caminhoneiros que trafegavam na rodovia, que foram convidados a desembarcar e assistir à palestra “Pedofilia é Crime”, ministrada pelos policiais federais, abordando assuntos relacionados a abusos e maus tratos contra crianças e adolescentes. Na ocasião, os policiais também verificaram todos os procedimentos legais, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Após o término da ação educativa, os motoristas seguiram viagem.

“Essa ação conjunta possibilitou a orientação dos motoristas de forma educativa e positiva”, disse o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo. Ao todo, sete agentes da Guarda Municipal, dez policiais do São Gonçalo Presente e oito policiais rodoviários federais participaram da operação.