Top 5 da Covid em SG segue com Trindade, Colubandê, Itaúna e Boaçu, respectivamente. Números ajudam no planejamento de ações direcionadas, como a intensificação da sanitização

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 10:00

SÃO GONÇALO teve 2.580 novos casos de Covid-19 em uma semana, chegando a 75.401 mil notificações desde o início da pandemia. Dos registros dos últimos sete dias, 454 são do Jardim Catarina, que continua liderando a lista dos dez bairros com mais casos da cidade, totalizando 6.197 infectados no geral. Números se baseiam na declaração de domicílio dos pacientes.

O ranking continua com as mesmas posições da semana anterior. Em segundo lugar está Trindade, com 3.254 casos registrados, agora com 163 infectados a mais, seguido do Colubandê com 2.995, Itaúna com 2.191, Boaçu com 2.056, Mutondo com 1.947, Mutuá com 1.890, Rocha com 1.889, Alcântara com 1.873 e Barro Vermelho com 1.791. O único bairro gonçalense que continua sem qualquer notificação de coronavírus nas unidades de saúde municipais é Vila Candosa.

“Os números são importantes para a definição de diferentes ações na cidade em relação ao combate à pandemia como, por exemplo, a prioridade no serviço de sanitização com o quaternário de amônio de quinta geração. E também servem de alerta para a população ter mais cuidado e seguir as medidas sanitárias e restrições impostas pela Prefeitura. Vale ressaltar que há bairros muito mais populosos do que outros e, por isso, têm proporcionalmente maior número de casos, como o próprio Jardim Catarina”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gláucia Oliveira.