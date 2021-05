Julio Rocha Divulgação/RedeTV!

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 14:00 | Atualizado 17/05/2021 14:01

Julio Rocha já não faz mais parte do quadro de apresentadores do novo TV Fama, da RedeTV!. O apresentador, que estava a frente da atração ao lado de Lígia Mende e Alinne Prado, vinha recebendo muitas críticas do público por conta de seu desempenho. O afastamento de Julio Rocha foi confirmado à esta humilde coluna pela assessoria da emissora.

"Em comum acordo com a emissora, Julio Rocha se despede do TV Fama. A RedeTV! agradece o excelente profissional e colega, que exerceu com dedicação o desafio de apresentar um programa diário e ao vivo pela primeira vez. O canal reafirma o respeito e admiração pelo ator e mantém as portas abertas para novos projetos", informa o comunicado.

A coluna também questionou se haverá algum substituto para o apresentador, mas não obteve resposta. Como já havíamos antecipado, o novo TV Fama já não vinha bem das pernas. Nos bastidores da RedeTV! o comentário que circula é que o programa tem até três meses para melhorar seus índices de audiência, caso contrário, seria desfeito o novo formato. E pelo visto as mudanças já começaram....