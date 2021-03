Najila acusou Neymar de estupro Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 05:00 | Atualizado 09/03/2021 15:22

fotogaleria Lembram da Najila Trindade, que se envolveu com Neymar Jr e acusou o jogador de estupro, em 2019? Pois bem. A modelo foi convidada recentemente para participar do concurso Miss Bumbum. O convite partiu diretamente do empresário Cacau Oliver, idealizador do concurso que visa eleger o bumbum mais bonito do Brasil, e que agora tem Andressa Urach como sócia.

Najila Trindade, no entanto, acabou recusando o convite e explicou seus motivos: "Fiquei pensando bastante a respeito (do concurso) e alguns gatilhos foram acionados. Agradeço o convite, mas preciso cuidar da minha saúde mental no momento e meu nome circulando não me traria sossego diante do que venho enfrentando", disse a loura ao declinar do convite.