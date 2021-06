Michele Morrone e Simone Susinna - Reprodução

Publicado 02/06/2021 18:06 | Atualizado 03/06/2021 11:37

Galã do badalado filme '365 Dias', que até ganhou mais duas continuações da Netflix, o italiano Michele Morrone teve que desmentir os boatos nas redes sociais sobre sua orientação sexual após uma foto em que aparece abraçado com o ator Simone Susinna, seu rival na nova produção. "Acordei com a minha equipe me ligando e dizendo: 'existem várias matérias afirmando que você se assumiu homossexual'. Por conta da foto que tirei com Simone. Ele se tornou um grande amigo meu, nós somos como irmãos, estamos dividindo um filme juntos, mas, gente, foi só uma fotografia, nada mais. Não assumi ser homossexual. A propósito, eu sou extremamente um grande apoiador da comunidade LGBT, porém nós estamos falando apenas de uma foto normal. Existem muitos garotos e garotas que amariam se assumir, mas não fazem isso por conta das suas famílias. Felicidade não tem preço, pessoal. Se você sente que deve dizer ao mundo quem você é, sabe... paz e amor", finaliza o bonitão por dentro e por fora.