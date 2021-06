Andreas e Suzane Von Richthofen na época do crime e o rapaz encontrado sujo no Morumbi, em 2017 - Reprodução

Andreas e Suzane Von Richthofen na época do crime e o rapaz encontrado sujo no Morumbi, em 2017Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 05:00 | Atualizado 03/06/2021 09:47

O juiz Felipe de Melo Franco, da Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, determinou a penhora de um imóvel pertencente a Andréas Von Richthofen, que foi recebido de herança dos pais.



O imóvel penhorado foi recebido por Andréas em maio de 2008, da partilha dos bens deixados por Manfred Albert Von Richthofen e Marísia Von Richthofen, em 8 de maio de 2008. Trata-se de uma casa construída em 1985, localizada no Ibirapuera.



Publicidade

No ano passado, a Prefeitura de São Paulo entrou com uma execução fiscal contra o irmão de Suzane, cobrando mais de R$ 30 mil de IPTU. As dívidas são de 2017 e 2018.



De acordo com as informações fornecidas pela prefeitura, o imóvel penhorado tem valor venal de R$ 676 mil contando o terreno, e de R$ 977 mil somando a construção do imóvel. As dívidas que culminaram na penhora haviam sido inscritas na dívida ativa da União em abril de 2019.



Publicidade

A decisão judicial que determinou a penhora já foi cumprida, e a informação já consta registrada na matrícula desde 1º de março, com valor da dívida em R$ 35,3 mil.