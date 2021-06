Lary Bottino e Boninho - Reprodução/Montagem

Lary Bottino e BoninhoReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 05:00

Recentemente, Boninho usou as redes sociais para alertar e também denunciar uma pessoa que se passava pelo então diretor prometendo mundos e fundos na Globo. As conversas aconteciam em troca de mensagens telefônicas com um número de São Paulo e a foto de Boninho e da mulher, Ana Furtado, no perfil do golpista. A coluna descobriu que a influenciadora Lary Bottino foi assediada pelo 'falso diretor' e chamada para apresentar o Rock in Rio, previsto para outubro, mas adiado para o ano que vem por causa da pandemia. Lary não caiu no golpe.