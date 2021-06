Gisele Bündchen - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 05:00 | Atualizado 03/06/2021 09:48

Gisele Bündchen está entre nós. A modelo veio ao Brasil a trabalho e depois de uma passagem relâmpago por São Paulo, ela seguiu para a casa dos pais em Horizontina, cidade a 496 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. A super e eterna modelo gravou o dia inteiro e esbanjou simpatia com toda a equipe envolvida na produção e contrariando as proibições impostas para não pedir fotos nem puxar papo com a mulher de Tom Brady, ela foi quem quebrou as 'regras'. Ah! Gisele amou uma bolsa jeans de uma marca famosa e saiu toda feliz com o acessório no braço.

Ela veio ao Brasil num jatinho particular do dono da marca para qual fotografou.