Anitta e Vin DieselReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 06:24

Anitta posou com Vin Diesel, o astro de 'Velozes e Furiosos'. A cantora já havia contado que vai ter uma música na trilha sonora do novo filme da franquia. A faixa se chamará 'Furiosa'. "Furiosa #F9", escreveu Anitta, que ainda usou a hashtag do novo filme, que se chama 'Fast Furious'.

O nono longa da sequência tem previsão de estrear no Brasil em julho.