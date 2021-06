Thaynara OG - @selvaproducoesvisuais/Divulgação

Thaynara OG@selvaproducoesvisuais/Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 10:05

Por três anos consecutivos, Thaynara OG teve em São Luís (MA) o seu tradicional evento, 'São João da Thay', onde ela reúne artistas da atualidade, celebridades, influenciadores, personalidades e veículos de imprensa do Brasil inteiro para conhecerem a região em famoso passeio pelos Lençóis Maranhenses e a cultura do estado do Maranhão. Mas com a chegada da pandemia em 2020, a programação junina da apresentadora foi suspensa e, desde então, teve que ser reprogramada no digital.

No ano passado, o 'São João da Thay' aconteceu como uma live com transmissão pelos canais GNT, Multishow e Rede Globo. Em 2021, Thaynara traz um novo modo de manter acesa a fogueira de São João: ela gravou em São Luís, Caruaru e Campina Grande toda a história dos festejos dos maiores centros do forró do país, que promete ser exibida em formato de multiplataforma em breve. "O 'São João da Thay' é um projeto que já tem três edições, é um projeto que é a minha vida, e há dois anos estamos convivendo, infelizmente, com essa realidade em que o projeto não pode acontecer presencialmente", diz a apresentadora. "Mas é um sonho antigo poder mostrar o São João do Nordeste, mostrar para as pessoas que não conhecem, como esta época é importante e faz tanta falta para os nordestinos. Então, é um projeto antigo de apresentar para o Brasil o São João do Nordeste e que este ano vai ser viabilizado com três episódios nas capitais de São João do Nordeste, que são: Caruaru, Campina Grande e São Luís, mostrando um pouco de cada região, história, culinária, folclore, os grandes nomes."

Publicidade

Thaynara se apega à importância de nos apropriarmos da nossa cultura, conhecendo o que faz parte da história do país: "Todos vão entender por que essa época faz tanta falta para nós, nordestinos. E pensar que para o próximo ano, estaremos todos reunidos e dançando juntos, comendo tudo de mais gostoso dessa região. Vai ser um programa de multiplataformas e em breve vou comunicar onde e quando será exibido", ela completa.