Policiais patrulham, com motos e viaturas, áreas de grande movimentação e concentração de comércio. Planejamento das rondas se baseia na mancha criminal do município Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Com o policiamento reforçado no município, agentes da Operação São Gonçalo Presente - em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública - foram mobilizados para atender 18 ocorrências na cidade nos últimos sete dias. Os principais chamados registrados no período de sexta-feira (14) a quinta-feira (20) foram três apreensões de telefones roubados, dois cumprimentos de mandado de prisão e captura de foragido, duas receptações e duas recuperação de veículos. Outras ocorrências cumpridas pelos agentes do programa foram porte de drogas, usurpação de função pública, uso de documentação falsa, tentativa de homicídio e apreensão de motocicleta.

Diariamente os policiais realizam o patrulhamento através de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais. O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violência.

A base da Secretaria, situada no bairro Estrela do Norte, conta com o suporte do Disque São Gonçalo Presente, um canal de atendimento para que a população possa enviar denúncias pelo número de WhatsApp (21) 98251-3301. As equipes atuam nos horários entre 5h e 23h.