Acidente de trânsito em Niterói deixou três mortos e dois feridos

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 08:26

Rio - Três jovens morreram e outros dois ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (8), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Dois veículos, um carro de passeio e uma moto, que trafegavam na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do Hospital Municipal Mario Monteiro, no bairro Cafubá, colidiram de frente.

O quartel do Corpo de Bombeiros de Itaipu foi acionado por volta das 23h30. No local, dois jovens de 18 e 20 anos foram atendidos pelos paramédicos e levados em estado grave para o Hospital Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte da cidade.

Três jovens morreram no local do acidente. São eles: Gabriel Palmiere Gonçalves, de 19 anos, Emily S. Miranda, 20 e uma adolescente de 17 anos identificada incialmente como Roberta. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.