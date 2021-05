Hospital Lourenço Jorge Reprodução Google Maps

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 08:53

Rio - Um homem de 20 anos morreu, na noite de domingo, após o capotamento de um carro na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, próximo à estação Mato Alto, do BRT. Uma adolescente e uma jovem também ficaram feridas no acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h50.

De acordo com a corporação, agentes dos quarteis de Guaratiba e Campo Grande atuaram no local. O rapaz, Eduardo Silva, morreu a caminho do Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Já a adolescente, de 15 anos, e a jovem Alexia Helen Pacheco, 21 anos foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Publicidade

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta segunda-feira, que Alexia já recebeu alta e a adolescente segue internada e apresenta quadro estável.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da Avenida Dom João VI chegou a ficar interditada por conta do acidente. Por volta das 7h, o trânsito no local, sentido Barra da Tijuca, era de lentidão.