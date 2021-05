Já foram imunizadas mais de 30 mil pessoas na primeira fase e mais de 11 mil desta segunda, o que corresponde a apenas 9,8% do público-alvo Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 07:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil iniciou a segunda fase da campanha contra o vírus H1N1, causador da Influenza (gripe), que vai até 8 de junho imunizando idosos com mais de 60 anos e professores na cidade. A vacinação continua nas 66 unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e também é aberta ao público da primeira fase – crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), indígenas e trabalhadores da saúde na ativa.

Já foram imunizadas este ano mais de 30 mil pessoas na primeira fase e mais de 11 mil desta segunda. Contudo, esse montante corresponde a apenas 9,8% da população-alvo. O objetivo é vacinar 90% do total, o que corresponde a 412.597 pessoas. Os grupos prioritários em São Gonçalo para a vacinação da gripe somam 458.441 mil pessoas. A segunda fase soma 192.216 munícipes, sendo 181.304 mil idosos e 8.763 professores, com meta de vacinar um total de 172.994.

Quem tem direito a tomar a vacina contra a gripe deve ficar atento ao intervalo entre os imunizantes da Influenza e da Covid-19, que deve ser de 14 dias. “Quem já tomou a vacina contra o coronavírus tem que esperar 14 dias para procurar as unidades de saúde para se vacinar contra a gripe, e vice-versa. Quem tomou a primeira dose contra a Covid-19 pode tomar a vacina da gripe neste intervalo de espera pela segunda dose, mas sempre obedecendo o espaço de duas semanas entre elas”, lembrou o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Rafael Vidal.

A terceira fase vai acontecer de 09 de junho a 09 de julho, para quem tem comorbidades ou deficiência permanente, jovens em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, forças armadas e forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso. Neste grupo, ao todo, são 155.090 pessoas e o objetivo é vacinar, pelo menos, 139.581 mil indivíduos.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e mais o comprovante de residência em São Gonçalo. Todas as salas de vacinação de rotina aplicam o imunizante, exceto os locais que aplicam a vacina contra a Covid-19.