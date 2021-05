Até o fim de abril, o total de vacinas garantidas pelo Butantan ao país somará 46 milhões Divulgação/Allexandre Costa

A vacina do Butantan contra a Covid-19 protege contra os sintomas da infecção pelo novo coronavírus, as internações e os óbitos em todas as faixas etárias, inclusive entre idosos. Dessa forma, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quarta-feira, que não há recomendação para tomar uma terceira dose em idosos.



Os idosos que tomaram as duas doses não precisam se sentir inseguros ou buscar vacinas de outras farmacêuticas. Em depoimento, ele ressaltou que a eficácia da CoronaVac foi comprovada por diversos estudos, entre eles pesquisas realizadas no Brasil (no município de São Paulo, em Serrana, no Ceará) e no Chile.



“Essa vacina tem uma alta eficiência. Ela é capaz de proteger contra os sintomas da doença, contra as internações e contra os óbitos em todas as faixas etárias acima dos 18 anos, inclusive nos idosos”, salientou Dimas.

"Fiquem tranquilos. A vacina é eficiente e neste momento não existe necessidade de se preocupar com uma terceira dose", complementou ele.



Diversos estudos de cientistas e instituições brasileiras e estrangeiras (confira as notícias abaixo) demonstram que a CoronaVac é eficaz em todos os públicos. Prova disso é que a taxa de mortalidade de idosos caiu drasticamente desde que a vacina começou a ser aplicada nessa população.



De acordo com Covas, neste momento, a única forma segura e eficaz de proteger a população é com a vacinação. Por isso, é preciso ter cautela ao analisar e divulgar dados e opiniões. Butantan afirma que criar dúvidas sobre as vacinas pode causar temor e agravar o quadro de pandemia.

