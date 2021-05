APA do Engenho Pequeno recebe visitantes para caminhadas, piqueniques, trilhas, pesquisas e meditação, e ainda dispõe de um circuito ciclístico com 3.600 metros Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Está prevista para o segundo semestre de 2021 a elaboração do Plano de Manejo Integrado das recém-criadas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Estâncias de Pendotiba, do Alto do Gaia e de Itaoca, que juntas totalizam 3.698,3 hectares de área protegida. Com o objetivo de estudar profundamente a rica biodiversidade do local, o plano é fruto de uma compensação ambiental no valor de R$ 1 milhão e contempla a mobilização comunitária para proteção e desenvolvimento sustentável, além da formação de um comitê gestor integrado das unidades de conservação, que vai buscar a interação da população local com essas áreas verdes, indo ao encontro do Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA), lançado pelo Setor de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A cidade já conta com outra Área de Proteção Ambiental que é orgulho do gonçalense. Existente desde 1991, a APA do Engenho Pequeno possui uma admirável variedade de espécies da flora e da fauna da Mata Atlântica. Um Plano de Manejo Integrado realizado no local, abrangendo também o Parque Natural Municipal de São Gonçalo, identificou vinte bacias hidrográficas, 168 espécies da flora - incluindo árvores já ameaçadas de extinção, como o jequitibá, o pau-brasil e o ipê - e 127 animais vertebrados, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.



A APA do Engenho Pequeno recebe, regularmente, grupos de visitantes para caminhadas, piqueniques, trilhas, pesquisas e meditação. A área também possui um circuito ciclístico, denominado Bike Park, com aproximadamente 3.600 metros de extensão. Com entrada pela Rua Acácio Raposo, no Engenho Pequeno, a APA funciona diariamente das 7h às 16h, mas é aberta a visitas externas somente nos finais de semana. Atividades realizadas em grupo precisam de agendamento prévio junto à Secretaria de Meio Ambiente pelos telefones 2199-6511 e 2199-6336.