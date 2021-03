Por O Dia

Publicado 02/03/2021 03:50 | Atualizado 02/03/2021 04:09

Rio - Caminhoneiros iniciaram uma mobilização, na noite desta segunda-feira, na Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, na altura de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, para protestar contra o aumento dos preços dos combustíveis, em especial do diesel. Os motoristas estão parados no sentido Magé. Em imagens veiculadas nas redes sociais, é possível ver que uma fila de caminhões se formou na via.

Internautas relataram que os veículos que passam pelo local são obrigados a parar no acostamento. "Manilha parando...Querem porque querem greve! Caminhões encostando e sendo impedidos de prosseguirem!", disse uma usuária. "Caminhoneiros parando em Manilha no acostamento. Greve novamente", comentou outro. Por volta das 20h15, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas para o local.