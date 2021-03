Caso foi apresentado na 73ª Delegacia de Polícia em Niterói Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:35 | Atualizado 05/03/2021 17:35

Rio - Uma motorista de aplicativo e uma passageira foram agredidas e assaltadas por criminosos armados, na noite desta quinta-feira (4), no bairro Tenente Jardim, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas foram socorridas por policiais e levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, também no mesmo município. Os ladrões fugiram com o carro da motorista (um Sandero, de cor prata) e deixaram outro veículo, um SpaceFox, também prata, roubado no local. O caso é investigado pela 73ª DP (Neves).



De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 12° BPM (Niterói) realizava um patrulhamento pela região quando, no cruzamento entre a Avenida Professor João Brasil com a Rua Doutor March, foi informada de um roubo de automóvel próximo ao local. Em seguida, os agentes localizaram as vítimas no bairro Covanca, em São Gonçalo. Elas estavam feridas devido às agressões sofridas pelos assaltantes no momento do roubo.