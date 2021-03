Pedras preciosas foram ocultadas por uma brasileira de 59 anos que veio dos Estados Unidos Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:54 | Atualizado 05/03/2021 17:55

Rio - Policiais da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (5), uma brasileira de 59 anos, ex-tripulante de companhia aérea, que voltava de Miami (EUA) com pedras preciosas, distribuídas e ocultadas em seu próprio corpo. Após periciadas, as joias foram classificadas como rubi e safira e, sendo assim, serão submetidas a laudo definitivo para apurar a totalidade do valor que possuem.



A passageira, que não teve o nome divulgado, alegou ter recebido uma certa quantia em dólares para trazer as pedras preciosas dos Estados Unidos para o Brasil. A mulher foi presa em flagrante e conduzida ao plantão do aeroporto, onde foi lavrado o auto de prisão. Ela deverá responder pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar até cinco anos de prisão.