Prefeitura de Caxias abriu nove pontos de vacinação espalhados pela cidade. A imunização causou um enorme tumulto na cidade da Baixada Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 16:55

Após aglomeração e muita confusão no local de vacinação em Xérem, a Prefeitura de Duque de Caxias emitiu nota informando que a Guarda Municipal e agentes de trânsito estavam organizando o tráfego e a fila, que chegou a 4km, e se estendeu por todo o dia.

O comunicado da prefeitura não informou, no entanto, porque com estoque de apenas 6,2 mil doses, com mais 1 mil de excedentes, e uma população dessa faixa etária estimada em 100 mil pessoas no município, segundo afirmações do prefeito Washington Reis (MDB) em entrevista à TV, não foi elaborado um calendário para evitar tumulto e nem exigido comprovante de residência para que o agente de saúde checasse se aquela pessoa era moradora da cidade.

"A Prefeitura de Duque de Caxias esclarece que, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, priorizou os idosos de 80 anos ou mais e promoveu inúmeras ações de imunização para este público-alvo, em toda a cidade. Após um mês de campanha, a procura pelos pontos de vacinação pelos idosos dessa faixa etária diminuiu consideravelmente, demonstrando que a maior parte do público-alvo já tinha sido beneficiada.

Além disso, a prefeitura ressalta que já vacinou todos os profissionais de saúde, os idosos acamados e os residentes em instituições de longa permanência, idosos acima de 80 anos de idade e profissionais da educação acima de 60 anos. Assim, para ampliar o alcance da imunização, a prefeitura decidiu contemplar também os idosos acima de 60 anos de idade.

Nesta sexta-feira, dia 05/03, iniciamos esta nova etapa, com vários pontos de vacinação em Xerém, no quarto distrito, sendo um deles com sistema drive-thru. O objetivo é garantir que o maior número de idosos seja atendido. A procura pelos locais de vacinação está muito grande, desde as primeiras horas da manhã de hoje (ontem), com pessoas vindas do município e de muitas cidades do estado.

Por isso, a PMDC informa que agentes da Guarda Municipal e fiscais de trânsito estão atuando no quarto distrito, em Xerém, principalmente nos pontos de vacinação com maior demanda, para organizar a movimentação dos veículos e a fila de atendimento do drive-thru de vacinação."