18/05/2021

Pesquisadores da Universidade de Griffith, na Austrália, e do centro de pesquisas americano City of Hope desenvolveram uma terapia antiviral que destrói o vírus que causa a covid-19. Segundo a pesquisa, a técnica conseguiu reduzir a carga viral em 99,9% nos animais testados.

A abordagem é baseada em uma tecnologia conhecida como "silenciamento de genes". No estudo, o antiviral usa a tecnologia de RNA silenciador de genes para atacar o genoma do vírus diretamente, impedindo replicação do vírus.

“É uma missão de buscar e destruir. Podemos destruir especificamente o vírus à medida que cresce nos pulmões de alguém”, esclarece o professor e pesquisador Nigel McMillan.

O tratamento consiste em injetar medicamentos de RNA em forma de nanopartículas na corrente sanguínea. Assim, essa medicação vai diretamente para os pulmões, se funde com as células que entregam o RNA e faz com que esse RNA busque o vírus e destrua seu genoma, impedindo assim a sua replicação.

De acordo com os estudos, a técnica não traz qualquer tipo de efeito colateral. "O tratamento é incrivelmente específico apenas para o vírus, para que as células normais não sofram quaisquer efeitos colaterais com esse tratamento específico", afirmou o pesquisador.

O método foi descoberto na Austrália no final dos anos 90 e testado inicialmente em plantas e, segundo a pesquisa, o silenciamento de RNA pode ser utilizado contra qualquer vírus, podendo, inclusive, prevenir a população mundial em futuras novas pandemias.