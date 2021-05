Luísa Sonza Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 19/05/2021 09:14 | Atualizado 19/05/2021 09:15

fotogaleria Rio - Na última sexta-feira, Pedro Sampaio e Luísa Sonza lançaram o clipe de 'Atenção', nova música de trabalho da dupla. Responsável pela composição, Pedro Sampaio assina também a direção criativa do clipe, que tem estética inspirada no filme 'A Fantástica Fábrica de Chocolate', de 2005. O investimento foi tanto que o DJ resolveu trazer até Deep Roy, intérprete original dos Oompa-Loompas, para o universo do clipe.

"Por incrível que pareça, compus 'Atenção' na beira da piscina ao som de um violão, junto ao Rafinha RSQ, em Salvador. Estávamos numa tarde na piscina, pegamos o violão e começamos a cantarolar algumas melodias. Depois, começamos a trabalhar em cima do beat. E, como não podia ser diferente, coloquei a minha marca: energia, dança, uma sonoridade bem quente. Comecei a pensar sobre o que eu queria no clipe, como seria o cenário, a ideia, as cores e queria muito resgatar essas referências do filme. Tudo foi se desdobrando e resultou num processo lindo de assistir, incrivelmente interessante e que enche meu coração de orgulho", explica Pedro, que sempre investe em grandes produções, como foi o caso de 'Fala Mal de Mim', em parceria com Wesley Safadão e Daniel Caon.

Publicidade

Sucesso x Boicote

Com apenas cinco dias da estreia, portanto, o clipe de 'Atenção' já ultrapassa as 5 milhões de visualizações no Youtube. O vídeo que ensina a coreografia da música, liberado há apenas três dias, também vem tendo boa repercussão e já foi assistido mais de 600 mil vezes. Mas o sucesso, no entanto, não tem sido comemorado pela dupla. Aliás, muito pelo contrário. Tanto Pedro Sampaio quanto Luísa Sonza alegaram que o Youtube estivesse por trás de um boicote à produção.

Publicidade

De acordo com a equipe do DJ Pedro Sampaio, a plataforma de vídeos estaria pedindo para que os acessos fossem feitos somente após a confirmação de maioridade, reconhecendo que o clipe apresentava "nudez excessiva" e era impróprio para menores de 18 anos. "Assistam, só isso. Valorizem nosso pop. A gente sempre é boicotada de alguma forma, não importa o que seja. E outra, a responsabilidade pelas crianças são dos pais, não dos artistas. A gente tá fazendo nossa música pra dançar, com coreografia, com bunda sim. A gente gosta. A gente se diverte. Se não, não faria tanto sucesso como a faz. Cabe aos pais decidirem o que a criança pode ou não assistir. Mas enfim, assistam muito o clipe!", disse Luísa Sonza aos fãs.

Pedro Sampaio também se pronunciou sobre o suposto boicote. "Recebemos a informação de que o Youtube está limitando o alcance do clipe, alegando 'conteúdo explicito'. Quem viu o clipe sabe que entregamos uma estética incrível, conceito, coreografia e magia. Estamos levando arte e alegria no clipe! Continuem ouvindo e assistindo 'Atenção'", divulgou o DJ.

Publicidade

Mas o Youtube, por sua vez, nega qualquer tipo de boicote à produção. De acordo com declaração dada por representantes da plataforma ao DIA, o Youtube informou "que não identificou restrições no vídeo".

Estratégia arriscada?

Publicidade

Como era de se esperar, após o anúncio do suposto boicote e da convocação dos fãs para que continuassem consumindo 'Atenção', a música estourou em todas as plataformas. No Deezer, por exemplo, o perfil de Pedro Sampaio registrou um aumento de 56% nos acessos quando comparado à última semana. Em pouco tempo, alguns internautas levantaram a hipótese de que o anúncio do boicote poderia ser uma estratégia de marketing para a divulgação do trabalho.

"A jogada de marketing pra dizer que o Youtube está limitando o vídeo da Sonza", disse uma usuária do Twitter. Na mesma rede social, outros internautas também levantaram a problemática do clipe mesclar elementos lúdicos de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate', que atrairia o público infantil, com cenas sensuais, consideradas impróprias para as crianças. "Acho que o clipe do Pedro Sampaio está pegando restrição pela temática ser de um filme infantil e misturarem a sensualidade", disse um seguidor.

Publicidade

Procurada pelo DIA, a equipe de Pedro Sampaio, responsável pelo clipe, não se pronunciou sobre o suposto boicote até o fechamento desta edição.