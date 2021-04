Viih Tube e Juliette Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 11:34

Rio - Viih Tube está arrependida. Após deixar a casa do 'BBB 21' e rever momentos de sua trajetória no programa, a youtuber de 20 anos está reavaliando sua participação no reality. Durante o programa 'BBB - A Eliminação', no Multishow, Viih fez um longo discurso sobre Juliette e admitiu que foi injusta com a amiga durante o confinamento.

fotogaleria

Publicidade

"É gente, eu sou assim, grossa, estúpida, teimosa, às vezes muito injusta... É verdade, eu tenho esse lado mesmo. E quando a gente tá cego, com uma visão que a gente só olha pra nós mesmos, é muito difícil de abrir a cabeça. Eu era aquela amiga teimosa, eu reconheço, vendo de fora. Eu realmente fui muito injusta com ela, eu acho que eu nem merecia a amizade dela, não sei como ela aguentou, como me suportou dentro daquela casa... mas é uma pessoa tão boa, que só ela pra aguentar a casa inteira, porque não fui só eu que duvidei dela", declarou Viih.