Publicado 16/05/2021 17:13 | Atualizado 16/05/2021 17:22

Um dia depois do lançamento do clipe de "Atenção", parceria de Pedro Sampaio e Luísa Sonza, o YouTube teria decidido restringir o clipe apenas para maiores de 18 anos. Inspirado no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate", o vídeo vem com muita coreografia e sensualidade por parte dos artistas. O motivo seria a classificação de "conteúdo explícito" pela plataforma.



Nas redes sociais, os cantores se manifestaram sobre a decisão. "Cabe aos pais decidirem o que a criança pode ou não assistir. Mas enfim, assistam muito o clipe! A gente fez com muito muito carinho, tudo pensado nos mínimos detalhes pra entregar algo de qualidade pra vocês", afirmou Luísa no Twitter. "Assistam, só isso. Valorizem nosso pop. A gente sempre é boicotada de alguma forma, não importa o que seja. E outra, a responsabilidade pelas crianças são dos pais, não dos artistas"

Em seu Instagram, o DJ e produtor compartilhou um áudio que recebeu de uma criança chamada Maitê, afirmando que amou o novo clipe. “Recebemos a informação que o YouTube está limitando o alcance do clipe, alegando “conteúdo explícito. Quem viu o clipe sabe que entregamos uma estética incrível, conceito, coreografia e magia”, afirmou Pedro Sampaio.