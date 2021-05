Nego Di e MC Poze Reprodução/Montagem

Publicado 21/05/2021 10:24 | Atualizado 21/05/2021 10:46

Rio - Nego Di se envolveu em mais uma treta após deixar o 'BBB 21'. Ao responder perguntas de seguidores, o humorista afirmou não conhecer MC Poze do Rodo, funkeiro com mais de 5 milhões de seguidores. Mas a história não para por aí. Isso porque o vídeo chegou a MC Poze, que foi conferir quem era Nego Di. Ao entrar em suas mensagens, Poze viu que Nego Di já tinha entrado em contato com ele, tinha chamado de "irmão" e até mesmo feito uma paródia de uma de suas músicas.

Ao tomar consciência disso, Poze não deixou barato e expôs toda a confusão em seus stories. "Agora vocês viram como é, rapaziada. Cheguei agora aqui, tô em paz, em casa, aí me vem uma mula desse daí, uma mula cansada desse daí, um jagunço fudid*, otário brabo. Quem é esse tal de Nego Seu Caralh*? Nego Di, né? Eu que não te conheço como porr* nenhuma. Tu é o que tava no 'Big Brother', né? Foi cancelado e não foi à toa. Com tipo de atitude dessa aí, de otário, cuzã*, fanfarrão, não é à toa. Perguntaram quem era MC Poze e ele disse que não me conhece. Tu não me conhece não, né filho da put*? Por que tu já me mandou mensagem aqui no meu Instagram, ô cuzã*? Antes de tu falar qualquer parada, era melhor tu ter excluído para tu não ficar fraco na rede social. Valeu, sua mula", disse o MC, que ainda divulgou o print para seus seguidores.

"Ah, vai tomar no olho do teu c*. Tu já me chamou na rede social. Vim aqui na conversa contigo e tu não tinha nem apagado. Vim aqui e tirei print. Ta aí para geral ver que tu é um cuzã*, um otário, comédia brabo. Tu mexeu com a pessoa errada, tu mexeu foi com o psicopata do funk. Vai ficar é fudid*. Falou que não me conhece e já me chamou aqui na rede social para falar que fez paródia da minha música 'Voando Alto'. Vai tomar no teu c*, tu envergonhou minha música fazendo essa paródia de merd*", declarou.



Confira o desabafo de MC Poze:

mc poze apavorando o nego di apenas

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/V5M8NWawco — breno language (@loabrn) May 21, 2021

Confira a paródia que Nego Diz fez da música de MC Poze: