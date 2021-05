Adriano Imperador Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 21:36 | Atualizado 19/05/2021 21:38

Adriano Imperador chocou os seguidores ao publicar algumas imagens da filha Sophia, de 12 anos, nas redes sociais. No Instagram, o papai babão compartilhou as fotos com uma mensagem fofa para a menina, mas, o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi a semelhança entre pai e filha.

"Minha filha linda Deus abençoe te amo mil bjs", escreveu o ex-jogador na legenda das imagens.