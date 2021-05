Kevin e a filha Soraya, de 5 anos. A mãe revelou que contou sobre a morte do pai. "A Soso está bem", disse a ex do MC. Reprodução internet

Publicado 19/05/2021 18:05 | Atualizado 20/05/2021 12:31

Evelin Gusmão, mãe de Soraya, única filha de MC Kevin, revelou, nesta quarta-feira (19), que já contou à menina de 5 anos sobre a morte do pai. "A Soso está bem. Ela é muito pequena para entender tudo que vem acontecendo. Contei pra ela, sim, sobre o papai dela e ela me fez várias perguntas. Na noite do acontecido, eu estava muito nervosa, chorando demais e ela veio me abraçar e chorou junto comigo ao meu desespero e ficou perguntando 'o que tá acontecendo, mãe?'", começa Evelyn, que contou ainda só ter conseguido dar a notícia à pequena no dia seguinte ao fatídico episódio em que o cantor caiu do 5º andar de um hotel de luxo, no Rio, e não resistiu aos ferimentos.

"Eu não consegui contar no dia. No outro dia, de manhã, conversei bastante com ela que o papai dela virou uma estrelinha e está com o papai do céu em um lugar maravilhoso e que ele ama ela demais, pra ela guardar ele no coração pra sempre e que a mamãe estava lá, para todo o sempre. Que ela é muito amada e ela ficou me olhando perguntando algumas coisas. Ficou calada, abracei ela. Logo ela subiu e a irmã dela falou que ela juntou as mãozinhas, fechou os olhos, limpou o rosto e a irmã dela, Beatriz, foi abraçá-la".

Por fim, Evelin disse ainda que Soraya não está desamparada. "Ela está rodeada a todo o tempo aqui de pessoas que a amam muito e está bem distraída. Vou conversando com ela... As lembranças que ela tem dele são de alegria e de sorrisos e, assim que ela leva e levará sempre ele no coração. Só tenho a agradecer por todo o carinho".