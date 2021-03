Soraya Ravenle Divulgação/ Michael Hockerman

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 04:00

Soraya Ravenle é uma das atrações do projeto 'Ficar em Casa é Show', com apresentações de musicais ao vivo pelo YouTube. A atriz vai se apresentar na sexta-feira (12) ao lado do pianista Itamar Assiere em um show chamado 'As Cantoras do Rádio', baseado no espetáculo que fez muito sucesso no ano passado. No repertório, canções como 'Se queres saber', 'Errei Sim', 'Último Desejo', 'Galope', 'Universo no Teu Corpo', entre outras, com novos arranjos criados pela dupla de artistas à distância, respeitando o isolamento social.



“A ideia do projeto é que o espectador sinta que está assistindo a um espetáculo criado especificamente para este formato e não adaptado a ele. Acho que conseguimos isso”, diz a diretora Renata Grecco, que também chamou Lívia Nestróvski (voz) e Fred Ferreira (guitarra, viola caipira, bandola venezolana e arranjos),Lui Coimbra (voz, violoncelo, violões e arranjos), Mariana Baltar (voz) e Josimar Carneiro (violão de sete cordas) e Rebeca Vieira (voz) e Ricardo Vieira (violão de sete cordas). O evento será exibido pelo YouTube de quarta (10) a domingo (14), sempre às 21 horas.