Por O Dia

Publicado 27/04/2021 21:16

Rio - O Caxias Shopping, na Baixada Fluminense, recebe a partir desta quarta-feira (28), a Feira Seleta, que incentiva o consumo de alimentos saudáveis cultivados por pequenos produtores locais. O evento sustentável conta com expositores de produtos como pães com fermentação natural e sem lactose, massas sem glúten, bolos, doces, hambúrgueres veganos, kombucha, folhas e verduras, entre outros.



A feira ainda terá uma área dedicada a diversos produtos e artesanato sustentável e criativo, com suculentas, cosméticos veganos, luminárias, bolsas, tapetes e outros produtos feitos a partir de sobras de tecidos da indústria têxtil. A visitação é gratuita e a feira acontece também nas próximas quartas-feiras, 5 e 12, na Praça de Exposições do Caxias Shopping. O estabelecimento fica na Rodovia Washington Luiz, nº. 2.895.