Por Irma Lasmar

Publicado 27/05/2021 23:59 | Atualizado 28/05/2021 00:04

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil aplica a primeira dose contra a Covid-19, nesta sexta-feira (28), pessoas com doenças neurológicas crônicas a partir dos 18 anos de idade, com deficiência permanente de mesma idade e com comorbidades acima de 31 anos (diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, câncer e obesidade mórbida). É a vez também de munícipes comuns com mais de 60 anos, pessoas com síndrome de Down com idade mínima de 18 anos, profissionais da saúde na mesma faixa etária e trabalhadores da saúde em geral que atuam na linha de frente e de quaisquer idades. O município segue vacinando grávidas e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos, que tomarão exclusivamente a Pfizer, disponível apenas no Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, nesta sexta. No sábado (29), o perfil do público-alvo continua o mesmo, exceto para os comórbidos, cuja idade mínima para receber a vacina será de 29 anos.

A segunda dose da Coronavac está disponível para aqueles que tomaram a primeira dose do mesmo imunizante na cidade a partir do dia 17 de abril. São Gonçalo retirou da Coordenação Geral de Armazenamento do Estado (CGA), no Barreto, em Niterói, mais 2.860 doses de Astrazeneca para aplicação da primeira dose. Já a segunda dose da Astrazeneca está disponível para quem recebeu a primeira dose da mesma marca há mais de 12 semanas. Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para comparecerem nos dias divulgados. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina aplicada no município. Aqueles que não o fizerem, ou o apresentarem de outra cidade, não serão imunizados.

Só as grávidas e puérperas têm exclusividade para tomar a Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomá-la, segundo o informe técnico do Governo do Estado, porém sem exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com a Astrazeneca. Para escolher o imunizante, o munícipe deve apresentar um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos. Os demais grupos de primeira dose serão vacinados com a Astrazeneca, já que a Coronavac está reservada para a aplicação da segunda dose. Os locais de vacinação recebem as pessoas que chegam até 16h30 nos dias de semana, para que os mesmos sejam atendidos até 17h, e até 11h30 aos sábados.



Entende-se por doenças neurológicas crônicas as doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória; indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave e epilepsia.

São consideradas pessoas com deficiência permanente aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Este grupo inclui pessoas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; aqueles com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; e com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar ou estudar.

Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 215.477 pessoas, sendo 27.745 trabalhadores da saúde, 133.104 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 31 pessoas com síndrome de down, 49.711 pessoas com comorbidades, 77 grávidas, 14 puérperas, 257 pessoas com deficiência permanente e 2.739 acamados. Até as 15h desta quinta-feira (27), 129.424 pessoas receberam a segunda dose.

Calendário da primeira dose



– Sexta-feira (28): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 31 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos, pessoas com doenças neurológicas crônicas, grávidas e puérperas com comorbidades com mais de 18 anos, pessoas com deficiência permanente com mais de 18 anos;



– Sábado (29): idosos a partir de 60 anos, pessoas com comorbidades a partir de 29 anos, profissionais de saúde que estão atuando a partir de 18 anos, pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente acima de 18 anos, pessoas com doenças neurológicas crônicas, pessoas com deficiência permanente com mais de 18 ano.



Locais de vacinação de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto



– Salão do Clube Mauá, Centro



– Umpa Nova Cidade



– Clínica Gonçalense do Mutondo



– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara



– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



– Polo Sanitário Rio do Ouro (não tem Pfizer)



– PAM Coelho (não tem Pfizer)



– CRAS Vista Alegre



– PAM Neves



– Umpa Pacheco (não tem Pfizer)



– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (não tem Pfizer)



Pontos com drive-thru



– Campo do Clube Mauá, Centro



– Centro de Tradições Nordestinas, Neves



– Umpa Nova Cidade



– CRAS Vista Alegre



Público-alvo e documentação solicitada para primeira dose



– Síndrome de Down a partir de 18 anos: identidade, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;



– Maiores de 33 anos com comorbidades e pessoas com doenças neurológicas crônicas com mais de 18 anos: duas últimas receitas, prescrições ou atestados médicos que comprovem a comorbidade com, no máximo, três meses de emissão, além dos seguintes documentos: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação;



– Grávidas com comorbidades com mais de 18 anos: duas últimas receitas, prescrições ou atestados médicos que comprovem a comorbidade com, no máximo, três meses de emissão, comprovante de estado gestacional (declaração médica atestando a gravidez ou cartão de pré-natal), identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação;



– Puérperas com comorbidades com mais de 18 anos: duas últimas receitas, prescrições ou atestados médicos que comprovem a comorbidade com, no máximo, três meses de emissão, identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança ou declaração de nascido-vivo e carteira de vacinação;



– Pessoas com deficiências permanentes com mais de 18 anos: laudo médico que indique a deficiência ou cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência ou documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência ou documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência, além de identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.