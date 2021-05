No momento, 150 mortes estão sendo investigadas Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 28/05/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 23 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quinta-feira (27), chegando a 2.364 no total. As mortes ocorreram entre os dias 6 de abril e 16 de maio.

Até o momento, São Gonçalo contabiliza 78.432 casos confirmados, sendo 74.960 curados. Há hoje 102 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.006 se recuperam em quarentena domiciliar.

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes. O órgão investiga no momento a causa de 150 mortes.



Óbitos de quinta (27):



Masculino, 78 anos, Jardim Catarina

Masculino, 32 anos, Jardim Independência

Masculino, 83 anos, Sacramento

Masculino, 74 anos, Arsenal

Masculino, 39 anos, Centro

Feminino, 66 anos, Pita

Masculino, 59 anos, Paraíso

Feminino, 57 anos, Porto do Rosa

Masculino, 51 anos, Colubandê

Feminino, 42 anos, Itaoca

Masculino, 44 anos, Mutondo

Masculino, 53 anos, Barro Vermelho

Masculino, 69 anos, Trindade

Feminino, 85 anos, Lagoinha

Masculino, 68 anos, Porto do Rosa

Feminino, 76 anos, Antonina

Feminino, 35 anos, Raul Veiga

Feminino, 72 anos, Itaúna

Feminino, 63 anos, Colubandê

Feminino, 65 anos, Jóquei

Feminino, 41 anos, Apollo III

Feminino, 82 anos, Jardim Catarina

Masculino, 81 anos, Laranjal