Por Bruna Fantti

Publicado 08/05/2021 18:26 | Atualizado 08/05/2021 20:16

Rio - A Polícia Civil divulgou, neste sábado (8), a lista com 27 apontados como criminosos na operação do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Entre eles estão os principais líderes do tráfico de drogas da comunidade. O traficante Luiz Augusto Oliveira de Farias, conhecido como o Índio do Mandela, está entre os mortos.

Luiz Augusto Oliveira De Farias, conhecido como Índio, um dos líderes do tráfico de drogas do Jacarezinho Divulgação

Ele chefiava o tráfico da comunidade do Mandela, na Zona Norte, mas foi expulso, passando a liderar o tráfico do Jacarezinho. Em novembro de 2008, o traficante participou de um ataque a 21ª DP (Bonsucesso) e em junho de 2012 participou do resgate do traficante DG, na 25ª DP (Engenho Novo). Contra ele havia um mandado de prisão e recompensa de R$ 1 mil para quem conseguisse informações sobre o seu paradeiro.

Outro líder da facção executado na operação, considerada a mais sangrenta da história do Rio de Janeiro, foi Richard Gabriel da Silva Ferreira, o Kako.

O número aumentou para 28, contando com o policial civil morto, neste sábado (8), após a confirmação da Polícia Civil. Apesar da confirmação do óbito, a instituição não detalhou se a vítima estava internada em algum hospital da região ou se o corpo foi encontrado dentro da comunidade. Entre os mortes está o policial civil André Frias, de 48 anos, baleado na cabeça . Para a polícia, todos os suspeitos mortos são considerados criminosos.

Confira a lista completa:

Richard Gabriel da Silva Ferreira

Luiz Augusto Oliveira de Farias

Jonathan Araújo da Silva

Jonas do Carmo Santos

Márcio da Silva Bezerra

Carlos Ivan Avelino da Costa Junior

Rômulo Oliveira Lúcio

Francisco Fábio Dias Araújo Chaves

Cleyton da Silva Freitas de Lima

Natan Oliveira de Almeida

Maurício Ferreira da Silva

Ray Barreiros de Araújo

Guilherme de Aquino Simões

Pedro Donato de Sant'ana

Isaac Pinheiro de Oliveira

Omar Pereira da Silva

Marlon Santana de Araújo

Bruno Brasil

Pablo Araújo de Mello

John Jefferson Mendes Rufino da Silva

Wagner Luiz Magalhães Fagundes

Matheus Gomes dos Santos

Rodrigo Paula de Barros

Toni da Conceição

Diogo Barbosa Gomes

Caio da Silva Figueiredo

Evandro da Silva dos Santos