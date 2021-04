Rio de Janeiro, 27/04/2021, Prefeitura do Rio na presenca do secretario Marcelo Calero, e ONG CORE, visitam a quadra da escola de samba PORTELA, Madureira zona norte do Rio RICARDO CASSIANO/PREFEITURA DO RIO

Rio - O Secretário Municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, e a CEO da ONG CORE (Esforço de Ajuda Organizado pela Comunidade, na sigla em inglês), Ann Lee, visitaram na manhã desta terça-feira (27) a Quadra da GRES Portela, em Oswaldo Cruz. O local será um dos macropolos de vacinação contra covid-19 que receberão investimentos da ONG para ampliar a sua estrutura. Durante a visita, Calero e Ann Lee debateram os próximos passos para a implementação da parceria. A previsão é de que a ONG comece a atuar no Rio já no próximo fim de semana, assumindo a logística da vacinação no Parque Olímpico, na Barra.



A Prefeitura e a ONG assinaram, em 20 de abril, um Memorando de Entendimento sobre parceria para fortalecimento dos esforços de vacinação na Cidade. Essa é a primeira iniciativa da CORE no combate à covid-19 fora dos EUA, onde a ONG, fundada pelo ator Sean Penn, tem ajudado na vacinação em massa.

O secretário Marcelo Calero ressaltou a importância de uma parceria dessa magnitude num momento tão crucial, que classificou como um "esforço de guerra": "Fico muito feliz de ver a CORE se engajando conosco, já que é especialista em ajudas emergenciais, com papel humanitário brilhante no Haiti e na vacinação dos EUA contra a Covid-19. É fundamental destacar que não há transferência de recursos para a Prefeitura: todos serão usados diretamente pela CORE nas suas contratações, seguindo o escopo de trabalho definido conjuntamente conosco. É um tipo de parceria que consegue agilizar os investimentos. Isso é importantíssimo para uma situação de emergência, que demanda respostas rápidas", comentou Calero.



A CEO Ann Lee afirmou que a CORE quer aprender o máximo que puder com o Rio de Janeiro, para ajudar em outros lugares no Brasil e no mundo. "Queremos mostrar o que acontece aqui acontece em qualquer lugar. E, nesse momento de pandemia, precisamos apoiar uns aos outros. Aqui temos o exemplo de poder público, ONG e comunidade agindo conjuntamente. Esse é o único caminho para garantirmos a vacinação para aqueles que precisam mais”. Em tom descontraído, Ann Lee completou: "Queremos concluir a vacinação para que possamos aproveitar o carnaval juntos".



Acompanharam a agenda o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz; o vice-presidente da Portela, Fábio Pavão; e a diretora do Departamento de Cidadania da Escola de Samba, a dra. Hellen Mary Costa. Calero destacou, ainda, o significado dessa primeira visita para o trabalho conjunto com a CORE ser na Portela: "Ver a Portela engajada nesse esforço, como um lugar de legado, de parceria, de presença na vida das pessoas, é fundamental. A escola deu exemplo na História da nossa cidade e, agora, dá exemplo no enfrentamento dessa pandemia".



A previsão é de serem criados e fortalecidos cinco macropolos de vacinação com os recursos da ONG, além da contratação de equipes para trabalharem nesses postos (incluindo profissionais de saúde). Os locais inicialmente escolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde foram a UPA de Manguinhos, as quadras das Escolas de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela (onde já funciona um posto, mas será ampliado e mantido com os recursos da CORE), a Vila Olímpica do Complexo do Alemão e o Parque Olímpico (que atualmente está aberto, mas será mantido a partir de 01/05 pela ONG).



Em outra etapa, haverá também centros de testagem, para ampliar a detecção de pacientes contaminados e auxiliar no combate à doença.



Como foi estabelecida a parceria



A convite da Coordenadoria-Geral de Relações Internacionais e Cooperação, a CORE realizou visitas técnicas na cidade entre 13 e 20 de abril, para avaliar o alcance da parceria no combate à covid-19 no município. A organização demonstrou interesse em ampliar a campanha de vacinação e apoiar a realização de testes em massa na cidade.



O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, e a equipe do Centro de Operações de Emergências – COE covid-19, apresentaram os dados da pandemia na cidade, as medidas de proteção à vida estabelecidas pela Prefeitura do Rio e o plano de vacinação municipal.



Os representantes da CORE acompanharam a atuação da Prefeitura do Rio na armazenagem e na distribuição dos imunizantes para os pontos de vacinação da cidade, bem como na coleta e na atualização de dados sobre a pandemia no Painel Rio Covid-19, mantido pela municipalidade.



A organização também se reuniu com o Secretário Especial da Juventude, Salvino Oliveira, que apresentou a campanha de doação de alimentos 'Rio contra Fome'. A iniciativa incentiva aqueles que irão receber a vacina a doarem 1kg de alimento não perecível, que será distribuído a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar no município. Até 20 de abril, mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas.



A expectativa é de que as operações de apoio tenham início já no mês de maio, acelerando o combate à covid-19 no município, coincidindo com o aumento do número de pessoas dos grupos prioritários para a imunização.