26/04/2021

Rio - O secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, se encontrou nesta segunda-feira (26) com a CEO da ONG Core (Esforço de Ajuda Organizado pela Comunidade, na sigla em inglês), Ann Lee, para debater os próximos passos da parceria entre a instituição e a Prefeitura do Rio. As duas partes assinaram, no dia 20 de abril, um Memorando de Entendimento sobre parceria para fortalecimento dos esforços de vacinação na cidade.



A ONG, fundada pelo ator Sean Penn, tem ajudado na vacinação em massa dos EUA contra a Covid-19. Inicialmente, a entidade doará R$ 5 milhões no combate ao novo coronavírus no Rio, com reforço e montagem de postos de vacinação e testagem e contratação de profissionais. Outros R$ 5 milhões estão em negociação para a compra de medicamentos para intubação, podendo chegar a um investimento total de R$ 10 milhões.



Essa é a primeira iniciativa da Core no combate à Covid-19 fora dos EUA. A ideia é que Rio seja a porta de entrada e sirva de modelo para que a ONG ajude outras cidades brasileiras, em apoio ao SUS. Além disso, todos os equipamentos comprados por meio da iniciativa serão doados para a rede municipal de saúde após o término da parceria.



"Precisamos preparar a cidade para as próximas etapas da vacinação contra a Covid-19, à medida que vamos atingir faixas mais jovens. Quando recebermos as doses do Ministério da Saúde, é fundamental que tenhamos mais logística para vacinar a população e ampliar a testagem. Nesse sentido, a parceria com uma ONG experiente no assunto, disposta a investir no Rio de Janeiro, fortalecendo o SUS, é uma grande conquista", destaca o secretário Marcelo Calero.



A previsão é de serem criados e fortalecidos cinco macropolos de vacinação com os recursos da ONG, além da contratação de equipes para trabalharem nesses postos (incluindo profissionais de saúde). Os locais inicialmente escolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde foram a UPA de Manguinhos, as quadras das Escolas de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela (onde já funciona um posto, mas será ampliado e mantido com os recursos da Core), a Vila Olímpica do Complexo do Alemão e o Parque Olímpico (que atualmente está aberto, mas será mantido a partir de agora pela ONG). Nos próximos dias, a CEO Ann Lee deverá visitar esses locais para verificar como será a atuação da Core.



Em uma outra etapa, haverá também centros de testagem, para ampliar a detecção de pacientes contaminados e auxiliar no combate à doença.



Como foi estabelecida a parceria

A convite da Coordenadoria-Geral de Relações Internacionais e Cooperação, a Core realizou visitas técnicas na cidade entre 13 e 20 de abril, para avaliar o alcance da parceria no combate à Covid-19 no município. A organização demonstrou interesse em ampliar a campanha de vacinação e apoiar a realização de testes em massa na cidade.



O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e a equipe do Centro de Operações de Emergências – COE Covid-19, apresentaram os dados da pandemia na cidade, as medidas de proteção à vida estabelecidas pela Prefeitura do Rio e o plano de vacinação municipal.



Os representantes da Core acompanharam a atuação da Prefeitura na armazenagem e na distribuição dos imunizantes para os pontos de vacinação da cidade, bem como na coleta e na atualização de dados sobre a pandemia no Painel Rio Covid-19, mantido pela municipalidade.



A organização também se reuniu com o secretário especial da Juventude, Salvino Oliveira, que apresentou a campanha de doação de alimentos “Rio contra Fome”. A iniciativa incentiva aqueles que irão receber a vacina a doarem um quilo de alimento não perecível, que será distribuído a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar no município. Até 20 de abril, mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas.



A expectativa é de que as operações de apoio tenham início já no mês de maio, acelerando o combate à Covid-19 no município, coincidindo com o aumento do número de pessoas dos grupos prioritários para a imunização.



Sobre a Core

A Core é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo ator Sean Penn em resposta ao terremoto de 12 de janeiro de 2010, no Haiti. As iniciativas da organização têm como objetivo a construção de comunidades mais saudáveis, resilientes e seguras para mitigar o impacto causado por desastres. A ONG atua principalmente em comunidades em situação de vulnerabilidade, tendo em vista que essas são mais propensas a sofrer os impactos de desastres naturais.



No contexto da pandemia da Covid-19, a organização iniciou sua atuação apoiando a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, na realização de testes para detectar a doença. Hoje, a Core detém uma rede robusta de programas adaptados aos contextos locais como resposta à Covid-19 nos EUA.