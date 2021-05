Números relativos à pandemia são divulgados nas redes sociais do governo municipal Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 13:25

SILVA JARDIM – Em um intervalo de quatro dias, foram confirmados 41 casos do novo coronavírus em Silva Jardim, no interior do Rio, conforme aponta o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Prefeitura da cidade nessa segunda-feira (24). Apesar do aumento no número de casos, não houve registro de óbitos em decorrência da doença. Cidade soma agora 2.549 casos.

Ainda segundo os números divulgados pelo governo municipal, o município contabiliza 41 vidas perdidas para a Covid-19, desde o início da pandemia. Foram notificados mais de 6 mil casos, enquanto quase 4 mil casos foram descartados pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o boletim, 13 pacientes estão internados com a doença, ao passo que, 54 pessoas seguem em isolamento domiciliar.