Por O Dia

Publicado 27/05/2021 00:10

SILVA JARDIM – Mais 40 caixas de medicamento vencido, agora descartado de forma irregular, foram apreendidas pela polícia de Silva Jardim, no interior do Rio, na noite dessa quarta-feira (26). De acordo com a corporação, dentre os remédios encontrados numa lixeira próxima à Unidade Básica de Saúde (UBS), que atende aos moradores dos bairros Boqueirão e Lucilândia, havia medicamentos até dentro do prazo de validade.

Segundo a corporação, os remédios foram encontrados algumas horas depois da polícia apreender medicamentos vencidos em unidades da cidade . Ainda de acordo com a corporação, os agentes foram acionados por vereadores da cidade, após uma denúncia de que remédios teriam sido descartados na lixeira da unidade, de forma irregular. Os policiais então foram ao local e encontraram os materiais.

O Dia procurou a secretária de Saúde do município, Érica Guimarães, para saber mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até a divulgação das duas reportagens sobre o assunto.