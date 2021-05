Chefe do Executivo havia afirmado que decisão anterior visava "fazer cidade progredir" Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 00:58

SILVA JARDIM – Dois dias após exonerar secretários municipais e todos os servidores em cargos comissionados, Fabrício Azevedo, prefeito interino de Silva Jardim, no interior do Rio, voltou atrás em sua decisão e revogou o decreto que tirava os profissionais dos seus respectivos cargos. O novo decreto que, devolve os cargos, foi publicado pela Prefeitura nessa quarta-feira (26).

De acordo com o texto do novo decreto, foi levado em considerando a necessidade de manutenção dos serviços púbicos. Ainda segundo o texto, os serviços públicos devem funcionar de forma eficiente, segura e ininterrupta. Sendo assim, todos os servidores demitidos na última segunda-feira (24) estão de volta ao quadro de servidores da Prefeitura.

Ao contrário do que fez junto à publicação do decreto de exoneração, Fabrício não comentou sobre a decisão de voltar atrás e nomear novamente os servidores demitidos. Na última segunda, o chefe do Executivo havia afirmado que tal decisão visava "fazer Silva Jardim progredir". A decisão, no entanto, não foi bem vista na cidade.